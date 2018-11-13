Определены масштабы подорожания жилья в Крыму после открытия моста

После запуска движения по Крымскому мосту жилая недвижимость на полуострове заметно подорожала, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками портала Domofond и предоставленном редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в период с мая по октябрь 2018-го стоимость квадратного метра вторичного жилья поднялась более чем на два процента, а загородного — на четыре процента. В настоящее время «квадрат» городской недвижимости в регионе стоит 72,4 тысячи рублей, в частных домах метр оценивается в 48,5 тысячи рублей.

Как отмечается в исследовании, наибольший рост средних цен после открытия моста наблюдался в сегменте просторных квартир: многокомнатные объекты подорожали почти на 20 процентов, трехкомнатные — на четыре процента, до 10,7 миллиона и 6,2 миллиона рублей соответственно. «Однушки» и «двушки» выросли в цене примерно на полтора процента (2,8 миллиона и 4,3 миллиона соответственно).

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На рынке частных домов заметнее всего подорожали дома площадью от 250 квадратных метров — на 15 процентов за полгода, до 28,3 миллиона рублей за объект в среднем.

Стоимость аренды также увеличилась в годовом выражении. «Однушки» с октября 2017-го стали дороже на четыре процента, «двушки» — на 10 процентов, «трешки» — на 19 процентов.

Ранее аналитики опубликовали список лучших городов Крыма для вложения средств в недвижимость. Рейтинг возглавил Симферополь: по подсчетам аналитиков, среднестатистическая симферопольская квартира при сдаче в аренду приносит владельцу доход на уровне 8,3 процента годовых и окупается за 12 лет.

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