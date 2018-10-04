Названы регионы России с самым дешевым жильем

Самые высокие цены на жилье в октябре 2018-го зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области, самые низкие — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области. Такая информация содержится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе Минстроя России.

В приказе ведомства «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года» говорится, что в третьем квартале 2018-го цены на жилье выросли в 12 регионах России, в остальных 73 стоимость квадратного метра осталась на прежнем уровне.

В число регионов, где жилье подорожало за квартал, вошли Мурманская и Астраханская области, Адыгея, Крым, Севастополь, республика Северная Осетия-Алания, Чеченская республика, Ставропольский край, республика Татарстан, Якутия, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

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Самая высокая стоимость метра зафиксирована в Москве (91,67 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (71 тысяча рублей), Сахалинской области (69,47 тысячи рублей), Московской области (61 тысяча рублей) и Ненецком автономном округе (60,2 тысячи рублей).

Минимальные показатели — у республики Кабардино-Балкария (28,38 тысячи рублей), Дагестана (29,66 тысячи), Саратовской (30 тысяч) и Орловской (30,4 тысячи) областей, а также Ставропольского края (30,5 тысячи рублей).

Ранее рейтинг городов-миллионников России с самым доступным для населения жильем составили аналитики компании «Талан». По их данным, быстрее всего — за 9-10 лет — накопить на квартиру могут жители Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону и Перми. Больше всего времени потребуется москвичам (18 лет) и петербуржцам (15 лет).

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