Россиянин залез на телевышку ради квартиры

В поселке Ферзиково Калужской области произошел чрезвычайный случай: мужчина забрался на телевизионную вышку и угрожал спрыгнуть с нее вниз, если ему не предоставят квартиру. Об этом сообщает портал «Калужские новости».

Прибывшим на место спасателям удалось побеседовать с молодым человеком. Профессиональные психологи из числа сотрудников МЧС уговорили его спуститься. Мужчина благополучно слез с вышки, но ни квартиры, ни денег на ее приобретение так и не получил.

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По данным портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции, среднестатистическое жилье в новостройке в Калужской области стоит почти 3,1 миллиона рублей. Местный житель, получающий среднюю для региона зарплату и откладывая ее целиком, может накопить на квартиру за 6,9 года.

Согласно обнародованным в августе результатам опроса ВЦИОМ, доля россиян, которые удовлетворены своими жилищными условиями, в период с 2005-го по 2018 годы выросла с 48 до 72 процентов. При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет удовлетворенность жильем достигает 84 процентов.

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