Рынку жилья предрекли скорый обвал цен

К концу 2021 года квартиры в Москве подешевеют на 15-20 процентов относительно сентября 2018-го. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко.

В 2018 году рынок демонстрирует разнонаправленные тенденции, отметил эксперт: дешевое жилье в отдаленных районах столицы дорожает, наиболее качественные предложения в престижных локациях, напротив, снижаются в цене.

Заметнее всего выросли цены на жилье в панельных пятиэтажках — за месяц на полтора процента, подсчитал Репченко. Цены на лоты в современных панельных домах остались при этом неизменными, квартиры в современных кирпичных домах подешевели на 1,4 процента.

«Рынок уже сейчас затоварен, скоро предложений будет еще больше. А чем больше на рынке товара, тем ниже цены, — пояснил Репченко. —На первичном рынке уже достаточно скоро можно ждать увеличения дисконтов (...) Новые объекты будут выходить с более низким ценником, чем в существующих, а рост стоимости метра по мере повышения стадии готовности сократится до минимума. В результате средний по рынку уровень цен будет снижаться примерно на 5–10 процентов в год и концу 2021 года просядет еще примерно на 15–20 процентов».

Ранее аналитики компании «Метриум» рассказали о постепенном вымывании нового предложения в Москве. По их данным, число выставленных на продажу новых квартир в столице за август 2018-го сократилось почти на пять процентов. Средняя цена квадратного метра в московской новостройке при этом выросла почти на процент, до уровня в 158 тысяч рублей.