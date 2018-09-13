Цены на жилье в Новой Москве перешагнули очередную психологическую отметку

Недвижимость на присоединенных столичных территориях плавно дорожает, свидетельствуют аналитические материалы агентства «БЕСТ-Новострой», поступившие в редакцию «Лента.ру» в четверг, 13 сентября.

По подсчетам аналитиков, с начала 2018-го квадратный метр строящегося жилья комфорт-класса в Новомосковском и Троицком округах прибавил в цене девять процентов, или около 10 тысяч рублей. В итоге стоимость «квадрата» пересекла психологическую отметку в 100 тысяч рублей, достигнув 105 тысяч.

Цены на квартиры в Новой Москве увеличиваются вопреки росту объемов предложения: за восемь месяцев текущего года количество лотов в местных новостройках выросло на 21 процент. Сейчас на присоединенных территориях покупателям предлагаются почти 10 тысяч квартир.

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«Что же касается спроса на рынке новостроек Новой Москвы, то он по-прежнему стабильно высок, причем наибольший рост спроса отмечен в категории квартир-студий — по итогам августа их доля в общем объеме сделок выросла на четыре процентных пункта относительно предыдущего месяца и составила 13 процентов», — отмечается в предоставленных материалах.

Треть новомосковских новоселов выбирают двухкомнатные квартиры, 38 процентов предпочитают классические «однушки», 14 процентов — «трешки», выяснили эксперты. На долю четырехкомнатных лотов приходится не более одного процента сделок.

В мае стало известно, что жилые комплексы Новой Москвы демонстрируют более интенсивные темпы продаж, чем новостройки в старых границах города. Доля проектов Троицкого и Новомосковского округов в структуре спроса на столичное жилье к середине весны достигла 38 процентов, это максимальный показатель с 2014 года.

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