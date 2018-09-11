Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита

Число выставленных на продажу новых квартир в Москве за август 2018-го сократилось почти на пять процентов — при том, что на рынок за месяц было выведено три новых проекта. Об этом говорится в аналитическом отчете «Метриум», предоставленном «Дому» во вторник, 11 сентября.

Объем предложения первичного жилья планомерно уменьшается из-за высокой покупательской активности, констатируют эксперты. Всего к началу осени в столице продавалось порядка 13,4 тысячи квартир, или около 826 тысяч квадратных метров в строящихся жилых комплексах.

На фоне «вымывания» квартир с рынка происходит постепенный рост стоимости нового жилья: за август средняя цена квадратного метра увеличилась почти на процент, до 158 тысяч рублей. В среднем новая квартира в Москве сейчас стоит 9,7 миллиона рублей. Для студии этот показатель составляет 4,7 миллиона, для «однушки» — 6,8 миллиона, для «двушки» — 9,7 миллиона. Трехкомнатные квартиры в столице оцениваются в 13,1 миллиона рублей, многокомнатные — в 20,4 миллиона.

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«Сокращение объема предложения на рынке новостроек массового сегмента отмечается на протяжении последних пяти месяцев, — отмечают в "Метриум". — За этот период рынок пополнился 15 новыми проектами, а также 28 корпусами в уже реализуемых комплексах, но количество лотов в реализации сократилось на 24,5 процента».

По мнению экспертов, рост спроса на жилье в Москве отчасти спровоцирован ослаблением рубля. Кроме того, покупатели активизировались из-за ожидаемого повышения ипотечных ставок.

Согласно ранее опубликованным данным, минимальный порог входа на московский рынок новостроек к осени 2018-го составил 3,1 миллиона рублей — намного ниже, чем два-три года назад: в 2014-м самые недорогие квартиры в строящихся жилых комплексах столицы стоили 4,1-4,3 миллиона.

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