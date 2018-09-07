Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле

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Минимальный порог входа на московский рынок новостроек к осени 2018-го составил 3,1 миллиона рублей — намного ниже, чем два-три года назад. Об этом свидетельствуют материалы агентства «БЕСТ-Новострой», поступившие в «Дом» в пятницу, 7 сентября.

Как отмечают аналитики, в 2014-м самые недорогие квартиры в строящихся жилых комплексах столицы стоили 4,1-4,3 миллиона, то есть порог входа на первичный рынок снизился примерно на миллион. При этом в последнее полтора года цены на столичную недвижимость постепенно начали увеличиваться. В новостройках комфорт-класса стоимость квадратного метра с января 2017 года выросла почти на 8 тысяч рублей — со 148 тысяч до 156 тысяч. В экономклассе «квадрат» за тот же период подорожал на 10 тысяч рублей, до 120 тысяч.

«Массовый сегмент, как и обычно, остается самым стабильным сектором первичного рынка: цены в новостройках, несмотря на выход больших объемов нового предложения, растут очень плавно по мере роста строительной готовности, — отмечается в предоставленных материалах. — При этом качественные характеристики современных проектов, благодаря жесткой конкуренции среди застройщиков, отвечают самым высоким требованиям».

По данным «БЕСТ», в сентябре 2018-го новая квартира экономкласса в Москве в среднем стоит 7,2 миллиона рублей, комфорт-класса — 10,5 миллиона. Всего в городе выставлено на продажу более 15 тысяч квартир в жилых комплексах массового сегмента.

Ранее был назван округ Москвы с самыми дешевыми квартирами — Юго-Восточный. Также относительно недорого стоит жилье в Восточном округе и на северо-востоке. Самая дорогая недвижимость традиционно представлена в Центральном округе.

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