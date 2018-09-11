Правительство обеспокоилось ростом ипотечных ставок

Российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспокоено тем, что ряд банков пересматривает ставки по кредитам на приобретение жилья в сторону увеличения. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

Как отметил чиновник, последние изменения в макроэкономике, в том числе изменение курса рубля, повлияли на перспективы развития ипотеки. «То, что ипотечная ставка в некоторых банках подросла, нас серьезно беспокоит, потому что это один из показателей нашего приоритетного проекта», — сказал министр.

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Удорожание ипотеки по итогам июля 2018-го зафиксировал Центробанк. По данным регулятора, в середине лета ставка увеличилась впервые с января — до 9,57 процента годовых. В июне ставка достигла минимума и составила 9,48 процента, в мае она равнялась 9,56 процента, в апреле — 9,57, в марте — 9,64, в феврале — 9,75, в январе — 9,85 процента.

5 сентября замглавы Минстроя Никита Стасишин предупредил, что кредиты на жилье могут подорожать из-за финансовой нестабильности и перспективы повышения ключевой ставки ЦБ. Следующее заседание совета директоров банка, в ходе которого может быть принято решение о повышении ставки, состоится 14 сентября.

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