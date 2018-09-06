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Россиян заставят копить на ипотеку

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В России готовится законопроект о накопительной ипотеке. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Новый финансовый инструмент призван стимулировать россиян копить деньги на жилье, храня их на депозитном счету с определенной доходностью в банке. Таким клиентам будут предлагаться упрощенный порядок выдачи жилищных займов и сниженные ставки по ним. «Накопительная ипотека будет побуждать население со средним доходом к сберегательной активности и даст ускорение роста всей экономики, поскольку стимулирует развитие строительной отрасли», — отметил Аксаков.

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму осенью 2018-го.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин дал свою оценку ситуации с ипотекой в России. По мнению эксперта, активность россиян на рынке кредитов и займов объясняется тем, что люди больше не ждут улучшения экономической ситуации.

«Значительная часть прироста — это ипотечные кредиты, — отметил экономист. — Люди во время кризиса не брали кредитов, но, похоже, отчаялись ждать улучшения ситуации. В целом это признак снижения уровня жизни, потому что у нас проявился огромный слой людей, которые без кредита не могут дотянуть до получки даже при наличии регулярной работы».

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