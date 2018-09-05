Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки

Ипотечные ставки в России могут увеличиться. Такое мнение высказал заместитель главы министерства строительства Никита Стасишин на состоявшемся в среду, 5 сентября, заседании президиума общественного совета ведомства, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, кредиты на жилье могут подорожать из-за финансовой нестабильности и перспективы повышения ключевой ставки Центробанка.

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В июле 2018-го, отметил Стасишин, средневзвешенная минимальная ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составила 9,09 процента. «Но надо отметить, что сегодня на фоне выросшей неопределенности на финансовых рынках мы видим, что после изменения ключевой ставки ипотечная ставка опять пойдет вверх, и некоторые банки уже на это отреагировали», — цитирует агентство замминистра.

4 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает возможности повышения ключевой ставки в обозримом будущем. «Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках, и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения», — предупредила Набиуллина.

Ранее, 31 августа, Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки: по данным регулятора, в минувшем июле она увеличилась впервые с января 2018-го — до 9,57 процента годовых. В июне ставка достигла минимума и составила 9,48 процента, в мае она равнялась 9,56 процента, в апреле — 9,57, в марте — 9,64, в феврале — 9,75, в январе — 9,85 процента.

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