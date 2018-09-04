ЦБ испугался за будущее рубля

ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки в обозримом будущем. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС. По ее словам, одним из главных факторов для этого решения служат санкции, ослабляющие рубль.

«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — сказала Набиуллина.

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По словам председателя ЦБ, существуют также факторы, говорящие в пользу снижения ставки или сохранения ее на текущем уровне (7,25 процента годовых), однако их не так много.

Еще одна причина для повышения ставки — увеличение НДС с 18 до 20 процентов, которое произойдет с января 2019 года. Оно приведет к росту инфляции, остановить которую ЦБ попытается с помощью повышения общего уровня ставок на рынке. По состоянию на конец августа инфляция равняется трем процентам в годовом выражении при целевом показателе ЦБ в четыре процента.

Ключевая ставка представляет собой ставку недельного РЕПО — инструмента, с помощью которого регулятор выдает кредиты банкам на одну неделю под залог ценных бумаг. При ослаблении рубля ЦБ повышает ставку, делая дороже кредиты для банков (а вместе с ними и для конечных клиентов — населения и компаний). Делается это для того, чтобы банки не использовали полученные от регулятора деньги для покупки валюты, которая еще больше ослабит рубль.

В последний раз ЦБ прибегал к этому инструменту в декабре 2014 года после резкого ослабления рубля. С тех пор ключевая ставка только снижалась.

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