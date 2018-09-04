Банки решили задобрить россиян рублем

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших российских банках в третьей декаде августа увеличилась впервые с марта на 0,24 процентного пункта до 6,559 процента годовых. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Первыми о повышении ставок заявили Сбербанк и Россельхозбанк, следом это сделали Альфа-банк и ВТБ. Отмечается, что таким образом банки хотят перестраховаться от возможного оттока средств из рублевых депозитов на фоне ослабления национальной валюты после введения очередных санкций США.

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Некоторые эксперты считают, что высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 14 сентября. После этого доходность вкладов еще вырастет на 0,25–0,5 процентного пункта, уверены они.

По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, толку от этих мер будет мало — рублевые депозиты в любом случае будут страдать. Чтобы оживить сберегательную модель, должен быть сильный рост ставок, подчеркивает эксперт.

В последний раз Банк России понижал ключевую ставку 23 марта — с 7,5 процентов до 7,25 процентов годовых. С тех пор ставку сохраняли на этом уровне. Совет директоров ЦБ на заседании 27 июля пришел к выводу, что текущая ключевая ставка с довольно большой вероятностью сохранится до 2019 года.

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