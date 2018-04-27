США притормозили Банк России

Совет директоров Банка России отказался снижать ключевую ставку на фоне недавно введенных санкций со стороны США и вызванных ими колебаний курса рубля. О решении говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ставка сохранена на уровне 7,25 процентов годовых. «Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к четырем процентам, но не создает рисков превышения цели по инфляции», — говорится в релизе ЦБ.

При этом совет директоров отмечает, что оценить риски геополитической напряженности для уровня инфляции пока сложно — сохраняется неопределенность. Цель по инфляции в связи с новыми ограничениями не менялась, регулятор по-прежнему прогнозирует уровень инфляции в диапазоне от 3 до 4 процентов по итогам 2018 года.

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В 2017 году регулятор стабильно снижал ключевую ставку, не допуская при этом резких скачков. За год ставка опустилась на 2,25 процентных пункта, на прошлом заседании ЦБ также принял решение снизить ставку до 7,25 процента годовых.

О том, что санкции США действительно внесли коррективы в планы ЦБ по ключевой ставке, ранее рассказывала и зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она признавала, что ограничения внесли неопределенность, в связи с чем регулятор был вынужден перестраховаться и «скорректировать прогноз вверх».

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