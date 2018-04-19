Санкции США помешали планам Банка России

Банк России пересмотрел свои планы по ключевой ставке из-за санкций США — теперь она будет снижаться медленнее. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает ТАСС.

«Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее — это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров», — сказала представитель регулятора.

Материалы по теме Приплыли: рубль нащупал старое дно Санкции обвалили рынок и ударили по россиянам. Будет хуже, нефть не поможет

Вероятность того, что на следующем заседании совета директоров Банка России 27 апреля будет принято решение об очередном снижении показателя, уменьшилась, отметила Юдаева. По ее словам, ЦБ по-прежнему намерен завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев 16 апреля сообщил, что Банк России снял ограничение на повышение процентной ставки.

США 6 апреля ввели новые санкции против российских компаний и чиновников, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

В последний раз Банк России понижал ключевую ставку 23 марта — с 7,5 процентов до 7,25 процентов годовых. Тогда регулятор заявлял о планах постепенного снижения ставки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!