США обрушили российский рынок

Санкции США негативно ударили по российскому рынку акций. Индекс Московской биржи на торгах 9 апреля к 13:10 мск падал на 9,386 процента, или на 214,12 пункта — до 2067,11 пункта. Индекс РТС к этому же времени опустился на 11,539 процента — до 1093,8 пункта, падение составило 142,68 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Вместе с индексами снижается курс рубля по отношению к мировым валютам. К 13:30 мск евро впервые с сентября 2016 года превысил 73 рубля. Доллар к этому же времени стоил 59,5 рубля, выше 60 рублей американская валюта последний раз поднималась в ноябре 2017-го.

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Агентство Bloomberg отмечает, что падение российских рынков — рекордное за последние два года.

Лидером падения ожидаемо стали компании и активы бизнесменов, которые попали в новый санкционный список американского Минфина. Так, акции «Русала» Олега Дерипаски днем опускались на 27-30 процентов, а в начале торгов — рухнули на 46,9 процента, до 15,04 рубля за бумагу.

Акции еще одной компании Дерипаски, En+, которая недавно провела IPO в Лондоне, рухнули на 21,68 процента или на 126,5 рубля за бумагу, до 457 рублей за акцию. На старте они падали на 22,8 процента до 450 рублей за акцию. Из-за резкого обвала в стоимости бумаг Лондонская биржа приняла решение приостановить торги бумагами En+.

Состояние Олега Дерипаски по итогам 6 апреля уже упало более чем на миллиард долларов США. По итогам текущих торгов оно рискует опуститься еще ниже. «Русал» 9 апреля на фоне обвала котировок предупредил инвесторов о рисках технического дефолта.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

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