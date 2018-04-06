США объявили имена попавших под санкции российских олигархов

США внесли ряд российских бизнесменов в санкционный список. Об этом говорится на сайте американского Минфина в пятницу, 6 апреля.

Ограничительные меры распространили на предпринимателей Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова — члена Совета Федерации, Владислава Резника и Андрея Скоча, также являющихся депутатами Госдумы, бизнесмена Кирилла Шамалова.

В список попали и глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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Кроме того, санкции ввели в отношении ряда компаний и силовиков. Меры включают визовые ограничения, запрет на финансирование и сотрудничество с юридическими лицами из списка, а также возможную заморозку активов на американской территории.

О планируемом введении новых санкций стало известно 5 апреля. В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа намерена внести в черный список «шесть-десять так называемых российских олигархов».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в России олигархов уже давно нет.

В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек, в основном члены правительства и руководители прочих государственных структур. Доклад не означал введение санкций.

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