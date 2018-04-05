Названо число попадающих под новые санкции США российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении не слишком большого числа бизнесменов из России. Об этом пишет в четверг, 5 апреля, Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.

«Планируется, что целями станут шесть-десять так называемых российских олигархов, хотя точное решение об их количестве пока не принято», — заявил собеседник агентства. Меры могут быть приняты в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

Официальных комментариев от Белого дома и Минфина США по этому поводу нет.

Ранее 5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России уже давно нет олигархов. Он отметил, что жалоб от представителей крупного бизнеса на возможное включение в черный список Вашингтона не поступало.

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До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Указывалось, что об ограничительных мерах против «близких к [президенту России] Владимиру Путину и российскому правительству олигархов» может быть объявлено 5 апреля.

В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек, в основном члены правительства и руководители прочих государственных структур. Доклад не означал введение санкций.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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