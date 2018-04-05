Российских олигархов допросили в США

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на близкие к расследованию анонимные источники.

Одного из бизнесменов остановили в аэропорту в Нью-Йорке, куда тот прилетел на частном самолете, задали ряд вопросов касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа, и досмотрели его электронные устройства. Второго олигарха допросили при въезде в США, проводился ли его обыск — неизвестно.

Еще одного российского бизнесмена следователи попросили пообщаться с ними без официального запроса.

Имена олигархов не раскрываются.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению следствия, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ.

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