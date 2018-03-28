Американские адвокаты побрезговали Трампом

Несколько ведущих американских юридических компаний отказались от работы с президентом США Дональдом Трампом по делу о его возможных связях с Россией. Об этом сообщает CNN.

На защиту главы государства не дали своего согласия уже пять фирм. Юристы называют несколько основных причин для такого решения. В частности, Трамп считается достаточно сложным клиентом и ранее неоднократно оспаривал советы своих адвокатов. Также президент США достаточно непопулярен, и ведение его дела может повредить репутации компании и отвадить постоянных клиентов, а не привлечь новых.

Кроме того, фирмы не хотят конфликта интересов. Как отмечается, в Вашингтоне многие известные адвокаты уже наняты проходящими по делу о связях Трампа с Россией свидетелями, подозреваемыми или компаниями. В то же время двое юристов, отклонивших предложение, отметили, что «считают высшей честью возможность представлять президента и искренне сожалеют, что не могут этого сделать».

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О попытках нанять новых адвокатов стало известно после ухода Джона Доуда, работавшего с главой государства в ходе этого расследования. Сейчас Трампа защищают Тай Кобб и Джей Секулов, не связанные с юридическими фирмами. Секулов в настоящее время — единственный частный адвокат президента. Кобб же работает в Белом доме в качестве специального адвоката по делу о связях с Россией. При этом Трамп получает юридические консультации от нескольких доверенных лиц, передает CNN.

Расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы занимается специальный прокурор США Роберт Мюллер. В марте он заявил, что смог собрать доказательства попыток команды Трампа наладить канал связи с Кремлем. В то же время Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США не нашел доказательств связи или взаимодействия между кампанией республиканца и Москвой.

Офис Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.

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