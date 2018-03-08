В США заявили о найденных доказательствах тайной связи Трампа с Кремлем

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, смог собрать доказательства попыток команды Дональда Трампа наладить канал связи с Кремлем. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о секретной встрече основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, которая прошла на Сейшельских островах за неделю до инаугурации Трампа. По мнению Мюллера, встреча была одной из первых попыток наладить канал связи между приходящей к власти в Вашингтоне администрации и Москвой, отмечает газета.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

В свою очередь, Принс, давая в Конгрессе показания в рамках расследования осенью 2017 года, настаивал, что встреча была случайной. По данным The Washington Post, он подчеркивал, что был на Сейшелах в качестве частного предпринимателя, а не представителя Трампа и его команды.

Информацию отверг деловой партнер Принса Джордж Надер, который утверждает, что встреча была организована с его помощью и он сам принимал в ней участие. Бизнесмен заявил, что она была организована для обсуждения представителем команды Трампа и представителем Москвы будущих отношений сторон. По данным источников газеты, эти показания основные, но не единственные доказательствами «того, что происходило тогда на Сейшелах».

Офис Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!