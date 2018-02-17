Вашингтон нашел вредителей хуже России

В США есть две группы, которые за последнее время внесли в обстановку в стране больше хаоса, чем действия российского правительства. Об этом заявил официальный представитель Белого Дома Хоган Гидли, его слова приводит газета The Hill.

«Это демократы (представители Демократической партии США — прим. «Ленты.ру») и основные СМИ», — считает он.

По словам представителя администрации, они распространяли ложную информацию о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием дела о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. «Честно говоря, американцы должны быть этим возмущены», — добавил Гидли.

16 февраля офис спецпрокурора Мюллера опубликовал список россиян, причастных ко вмешательству в американские выборы. В списке оказалось 13 фамилий и организаций, главными обвиняемыми стали российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.

Президент США Дональд Трамп, комментируя доклад Мюллера, заявил, что Россия начала антиамериканскую кампанию еще

в 2014 году, задолго до его объявления о решении баллотироваться на свой нынешний пост.

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