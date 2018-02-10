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Трамп заблокировал публикацию записки демократов о «российском расследовании»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию записки, подготовленной представляющими Демократическую партию законодателями, касательно вероятного вмешательства России в выборы 2016 года в США. Об этом сообщает агенство Reuters.

Юрисконсульт президента Дон Макган в письме членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США пояснил, что публикация документа способна повлиять на национальную безопасность, поскольку в нем содержатся «многочисленные секретные и особо чувствительные материалы». При этом он отметил, что президент склоняется к обнародованию записки.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.

7 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал предположение, что Россия уже пытается вмешаться во внеочередные выборы в американский Конгресс.

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