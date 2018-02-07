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США обвинили Россию в новом вмешательстве в выборы

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что Россия уже пытается вмешаться во внеочередные выборы в американский Конгресс. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Если они [русские] хотят вмешаться, то они найдут способы, как это сделать», — пояснил Тиллерсон и добавил, что Вашингтон плохо подготовлен к этому, так же, как и во время выборов 2016 года.

По словам главы Госдепа, американцы должны продолжать говорить России, что они прекрасно знают о ее планах. «Вам следует остановиться. Если вы не прекратите, то продолжите притягивать последствия», — добавил он.

Тиллерсон пояснил, что США способны принять все возможные меры, но если Россия решит повлиять на американские выборы, то Вашингтону будет сложно это предотвратить.

Раннее, в январе, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.

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