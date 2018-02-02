Трамп рассекретил доклад о злоупотреблениях ФБР в «деле о России»

Президент США Дональд Трамп рассекретил доклад, подготовленный республиканцами, о злоупотреблении руководства ФБР своей властью на ранних этапах расследования о его связях с Россией во время предвыборной кампании. Документ в пятницу, 2 февраля, опубликовал на открытой платформе Scribd комитет Конгресса по разведке.

Американский лидер назвал раскрытые данные позором. «Многим людям должно быть стыдно», — цитирует его слова телеканал CBS News.

В докладе сообщается о фактах, связанных с незаконными действиями Федерального бюро расследований и Министерства юстиции США во время президентской кампании и выборов 2016 года. В частности, было инициировано прослушивание телефона Картера Пэйджа — консультанта Трампа по внешней политике во время предвыборной гонки. Сотрудники ФБР подозревали его в связях с Москвой. При этом при слежке за ним они допустили множество юридических нарушений.

Утверждается также, что расследование ФБР о связях Трампа с Россией было основано на досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, в котором утверждалось, что у Москвы есть компромат на президента США. Позже выяснилось, что Стила наняли демократы — главные соперники республиканцев на выборах. В рассекреченном документе говорится, что на основе этого досье сотрудники ФБР получили у суда разрешение на слежку за Пэйджем.

Ранее в пятницу сообщалось, что ФБР выразило недовольство публикацией. В официальном заявлении бюро говорится, что существуют сомнения в подлинности изложенного в документе. Кроме того, сотрудникам спецслужбы предоставили ограниченную возможность ознакомиться с текстом за день до голосования в комитете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!