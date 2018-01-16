Старшего советника Трампа вызвали в суд из-за «связей с Россией»

Спецпрокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер во вторник, 16 января, вызвал в суд для дачи показаний Стива Бэннона, бывшего главного стратега Белого дома. Об этом сообщает The New York Times.

Бэннон свидетельствовал в Капитолийском дворце перед Комитетом по вопросам разведывательной деятельности, когда появилась новость о том, что Мюллер вызвал бывшего советника Трампа в суд для дачи показаний перед присяжными.

Свидетельствование Бэннона в Капитолии во вторник стало первым выступлением доверенных лиц Трампа перед комитетами Конгресса, работающими по делу вмешательства России в президентские выборы 2016.

В августе прошлого года Бэннон покинул Белый дом. Тогда Трамп поблагодарил его за проделанную работу.

В начале января бывший советник дал комментарии по поводу президентской кампании Трампа. Он заявил, что встреча представителей предвыборного штаба с россиянкой Натальей Весельницкой была «предательской» и «непатриотичной». Трамп, в свою очередь, ответил, что когда Бэннона уволили, он «не только потерял работу, но и рассудок».

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