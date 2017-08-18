Ультраправый советник Трампа ушел в отставку

Главный стратег президентской администрации США Стивен Бэннон, известный своими ультраправыми взглядами, покинул свой пост. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает BBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

«Он ушел», — заявил собеседник издания.

17 августа в интервью журналу The American Prospect Бэннон назвал американских нацистов клоунами, а также посоветовал президенту США Дональду Трампу вести себя менее воинственно в отношении Северной Кореи и перейти в наступление в «экономической войне» с Китаем.