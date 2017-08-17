Ультраправый советник Трампа назвал американских нацистов клоунами

Главный стратег президентской администрации США Стивен Бэннон, известный своими ультраправыми взглядами, назвал американских нацистов клоунами. Он сделал это заявление в интервью журналу The American Prospect.

Материалы по теме Гори, гори ясно Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще

«Этно-национализм... Да неудачники это. Радикальные элементы. Думаю, СМИ раздувают их влияние, нам надо бы раздавить их, помочь еще сильнее давить их. Это просто сборище клоунов», — сообщил Бэннон. Ранее он уже отрицал свою симпатию к национализму на этнической почве, поясняя, что сам придерживается националистических взглядов из-за неприятия глобализации.

12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

Президент США Дональд Трамп осудил насилие, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.