Трамп выступил против сноса памятников

Президент США Дональд Трамп высказался против сноса памятников, а также обвинил СМИ в попытках изменить историю. С такими заявлениями, как передает РИА Новости, он выступил в Нью-Йорке.

«Сегодня снесут [памятник генералу Конфедерации во время Гражданской войны] Стоунуолла Джексона, а завтра это будет памятник [основателям США] Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается», — подчеркнул Трамп.

Материалы по теме Гори, гори ясно Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще

Президент предположил, что памятники Вашингтона и Джефферсона тоже можно сносить, пользуясь теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанами. Трамп напомнил, что оба отца-основателя были крупными рабовладельцами.

Обращаясь к журналистам, Трамп заявил: «Вы меняете историю и культуру!»

Также он вновь высказал точку зрения, что в обострившемся противостоянии вокруг памятников виноваты обе конфликтующие стороны. «Есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это», — сказал он.

12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.