Трамп назвал расизм злом и пообещал наказать виновных в событиях в Шарлотсвилле

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением, посвященном событиям в Шарлотсвилле. Об сообщает Reuters.

«Расизм — это зло, а те, кто совершает насилие ради него — преступники и бандиты, в том числе Ку-клукс-клан, неонацисты, расисты и другие группы ненависти, которые противны тому, чем мы, американцы, дорожим», — заявил американский лидер.

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Как уточняет издание The Hill, президент пообещал привлечь к ответственности «всех, кто действовал преступно во время всплеска расистского насилия в эти выходные».

Ранее 14 августа сообщалось, что мэр американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) Майк Зигнер возложил на Трампа ответственность за рост радикальных настроений, который вылился в столкновения между сторонниками и противниками ультраправых организаций в городе.

В Шарлоттсвилле 12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США). После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.