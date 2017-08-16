Бывший Великий магистр Ку-клукс-клана поблагодарил Трампа за защиту памятников

Бывший Великий магистр луизианского отделения Ку-клукс-клана поблагодарил президента США Дональда Трампа за речь в защиту памятников конфедератам. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге.

«Благодарю вас, президент Трамп, за честность и отвагу, с которыми вы рассказали правду о событиях в Шарлотсвилле и осудили левацких террористов-антифашистов», — написал Дэвид Дюк.

Поводом для заявления стало выступление Трампа, в котором он высказался против сноса памятников, а также обвинил СМИ в попытках изменить историю.

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«Сегодня снесут [памятник генералу Конфедерации во время Гражданской войны] "Каменную Стену" Джексона, а завтра это будет памятник [основателям США] Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается», — подчеркнул Трамп.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека.

Дэвид Дюк —правый националист, расист и отрицатель Холокоста. В 1974 году организовал в штате Луизиана отделение организации «Рыцари Ку-клукс-клана», став его Великим магистром. Неоднократно выдвигался кандидатом на пост президента США.