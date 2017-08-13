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Трамп заподозрил ключевого советника в распространении секретных данных

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Стивен Бэннон
Стивен Бэннон

Президент США Дональд Трамп заявил своим близким сотрудникам, что подозревает советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона в организации утечек информации о работе Белого дома. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на близник к главе государства источники.

По информации портала, речь идет о «сливе» компромата на советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Кроме того, президент якобы недоволен сотрудничеством Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином

Собеседники Axios уточнили, что хозяину Белого дома надоела постоянная «самореклама» Бэннона, и одним из косвенных доказательств недовольства стало отсутствие советника в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси, где президент встречался со своей командой на этой неделе.

Бэннон в ответ на запрос издания отказался от комментариев.

Бэннон — бывший владелец ультраправого издания Breitbart. Выпускник Гарвардского университета, Бэннон успел поработать в Goldman Sachs, а затем занялся съемками документальных фильмов. В его кинолентах утверждается, что современная иудео-христианская цивилизация находится под ударом: ее атакуют «жульнический капитализм» Китая и России, «хищнический либертарианский капитализм» и «радикальный исламский фашизм».

5 апреля Стивена Бэннона уволили из Совета национальной безопасности. он подвергался критике и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Они были недовольны, что политический назначенец занимается работой, предназначенной для карьерных профессионалов. Администрация Трампа изначально защищала Бэннона, ссылаясь на его службу в ВМФ США, однако решила уступить.

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