Старшего советника Трампа выгнали из Совета национальной безопасности

Старшего советника президента США Дональда Трампа — Стивена Бэннона — уволили из Совета национальной безопасности. Об этом сообщает ресурс Politico.

Как отмечает издание, Бэннон подвергался критике и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Они были недовольны, что политический назначенец занимается работой, предназначенной для карьерных профессионалов. Администрация Трампа изначально защищала Бэннона, ссылаясь на его службу в ВМФ США, однако решила уступить.

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Бэннон — бывший владелец ультраправого издания Breitbart. Выпускник Гарвардского университета, Бэннон успел поработать в Goldman Sachs, а затем занялся съемками документальных фильмов. В его кинолентах утверждается, что современная иудео-христианская цивилизация находится под ударом: ее атакуют «жульнический капитализм» Китая и России, «хищнический либертарианский капитализм» и «радикальный исламский фашизм».

По его мнению, ответом на эти вызовы стал подъем крайне правых движений: партии «Национальный фронт» во Франции, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) в Великобритании и других. Критики обвиняют Бэннона в том, что он сделал свой сайт Breitbart прибежищем нацистов, антисемитов и радикальных правых активистов. Сам старший советник утверждает, что его сайт лишь площадка для новых «альтернативных правых».