Политическому советнику Трампа припомнили прогноз о войне с Китаем

Британские СМИ припомнили политическому советнику президента США Дональда Трампа Стивену Бэннону его прогнозы о войне с Китаем. The Guardian разыскала его выступление на радио, где Бэннон предрекает конфликт в Южно-Китайском море.

Выступая на радиошоу, которое он записывал для своего сайта Breitbart в марте 2016 года, будущий чиновник заявил: «Нас ждет война в Южно-Китайском море, она начнется через пять или 10 лет, но не позже. В этом нет никаких сомнений. Они (китайцы — прим. «Ленты.ру») насыпают острова из песка и превращают их в непотопляемые авианосцы, а также размещают на них свои ракеты. После этого они приезжают к нам и говорят прямо в лицо — а вы понимаете, насколько важно сохранять лицо, — что это море принадлежало им с незапамятных времен».

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Как выяснилось, Бэннона раздражают не только китайцы, но и мусульмане.

«Мы имеем дело с исламской экспансией и китайской экспансией, — заметил он. — Они хорошо мотивированы. Они наглы и самонадеянны. Они прут вперед. И они думают, что иудео-христианский Запад отступает. Но есть одна вещь, которой китайцы боятся больше, чем Америки. Они боятся христианства... Это не всем понравится, но мы очевидно движемся к новой большой войне на Ближнем Востоке».

Бэннон был назначен старшим советником Трампа 13 ноября, а 28 января 2017 года президент своим указом включил его в постоянный состав Совета национальной безопасности США. Он известен своими правыми взглядами, а некоторые борющиеся с расизмом НКО считают его антисемитом.