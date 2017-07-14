Соратники Папы Римского нашли в администрации Трампа новых крестоносцев

Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон проводит в жизнь идеологию новых крестоносцев. Об этом написали два приближенных к Папе Римскому человека в газете La Civilta Cattolica, публикации в которой утверждаются Святым престолом. Содержание статьи передает The Guardian.

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По версии авторов — главного редактора La Civilta Cattolica Антонио Спадаро и главного редактора аргентинской версии ватиканской газеты L’Osservatore Romano Марсело Фигероа — власти США используют религиозные аргументы для демонизации целых групп населения, особенно мигрантов и мусульман.

«Через призму этого манихейского видения воинственность может приобретать теологическое обоснование. Есть пасторы, ищущие ему библейское основание, использующие священные тексты без контекста», — указывают авторы.

По их мнению, Бэннон воспитан в доктрине американского христианского фундаментализма, который продвигался проповедником Джоном Рашдуни. «Доктрина Рашдуни говорит о теократической необходимости подчинить государство Библии — по той же логике, что используется исламским фундаментализмом. В сердце мироощущения и джихадистов, и новых крестоносцев лежит сюжет террора, который они черпают из расположенных рядом колодцев», — подчеркивают они.