В США приготовились раскрыть предвзятость ФБР к Трампу

Комитет по делам разведки Конгресса США рассмотрел документ, в котором будут раскрыты факты нечистоплотной работы ФБР по делу о связях президента Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Как сообщает Fox News, ожидается, что Трамп рассекретит эту бумагу.

Публикацию записки комитет одобрил 29 января. Как позднее со ссылкой на источники передавал ABC News, Трамп утвердил рассекречивание документа. Ожидается, что комитет опубликует его на своем сайте 2 февраля.

По предварительным данным, в ней раскрыто, как сотрудники ФБР нарушали закон и злоупотребляли доступом к наблюдению. В частности, тайно прослушивали телефон Картера Пэйджа — консультанта Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании. В ФБР считают, что Пэйдж вел секретные переговоры с Москвой. Сам он обвинения отрицает.

Трамп в своем Twitter написал, что следователи ФБР и министерства юстиции «политизируют расследование в угоду демократам и против республиканцев».

ФБР выразило недовольство ожидаемой публикацией. В официальном заявлении бюро говорится, что существуют сомнения в подлинности изложенного в документе. Кроме того, сотрудникам спецслужбы предоставили ограниченную возможность ознакомиться с текстом за день до голосования в комитете.

Дональда Трампа во время избирательной кампании-2016 и после его победы на выборах неоднократно обвиняют в связях с Москвой. Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование по «вмешательству» России в выборы. Сам президент считает, что расследование закончится полной реабилитацией.

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