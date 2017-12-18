Раскрыто мнение Трампа о расследовании его «связей с Россией»

Президент США Дональд Трамп ожидает, что расследование команды спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» главы государства с Россией закончится полной реабилитацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в последнее время Трамп уже не слишком озабочен этим расследованием, хотя раньше приходил в ярость при одном его упоминании. Сейчас он рассказывает своим соратникам, что ждет от Мюллера письмо с оправданием и скоро сможет избавиться от подозрений в порочащих связях. В частных беседах хозяин Белого дома называет расследование «дерьмом собачьим» и восклицает: «Да не знаю я никаких русских!»

Соратники, однако, готовятся к тому, что глава государства может быть в ярости, если расследование придет к иным выводам. «У него есть своя мантра: "Вся эта штука с Россией скоро закончится". Он повторяет это как факт. Я иногда думаю: "Ты что, серьезно веришь в это?"» — рассказал телеканалу один из говоривших с Трампом чиновников.

Юристы президента уверяют его, что расследование действительно завершится в течение нескольких месяцев, однако с этим согласны не все. «Адвокаты убаюкали его, дав ложное чувство безопасности, — отметил один из друзей главы государства. — Я знаю его достаточно давно, и если ты его расстроишь, у тебя будут проблемы. И вот они задали ему явно неоправданный уровень ожиданий».

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По словам некоторых работников Белого дома, постоянные напоминания о расследовании мешают их повседневной работе. Однако некоторые превращают Мюллера и его комиссию в мишень для шуток. «Мы заняты ростом экономики, утверждения масштабных сокращений налогов, победой над "Исламским государством", сокращением госрегулирования в рекордные сроки и созданием новых рабочих мест», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе 2017-го была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране.

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