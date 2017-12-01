Бывший советник Трампа захотел дать против него показания

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих переговорах с послом России Сергеем Кисляком. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает CNN.

Флинн, по данным американского телеканала, пообещал сотрудничать со следствием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. По словам бывшего советника, он принимает на себя «полную ответственность за свои действия».

АВС отмечает, что Флинн «готов дать показания против президента Дональда Трампа, членов его семьи и представителей Белого дома». В частности, он согласен рассказать о том, как Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, поручил ему установить контакты с Москвой.

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Отмечается, что, когда Флинн выходил из суда, собравшиеся около здания начали кричать: «Посадите его!»

Представитель американского лидера заявил, что обвинения в адрес бывшего советника «не касаются никого, кроме него самого». Флинну грозит до пяти лет тюрьмы.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране.