В США изучат причастность бывшего советника Трампа к поиску писем Клинтон

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер расследует возможную причастность бывшего советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна к получению от хакеров похищенной электронной переписки Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что поиск укравших данные хакеров организовал активист Республиканской партии Питер Смит. Для этого перед выборами президента, состоявшимися осенью 2016 года, предприниматель сформировал группу технических экспертов, передает ТАСС.

При этом Смит заявлял, что Флинн помогал ему искать переписку, которая, как считал активист, могла содержать компромат. Он также отмечал, что вел эту деятельность как частное лицо и не был связан с предвыборным штабом Трампа. В итоге предпринимателю якобы удалось установить контакт с пятью группами кибервзломщиков, заявлявших о наличии у них писем бывшего госсекретаря.

Теперь Мюллер расследует, действительно ли Флинн причастен к попыткам заполучить похищенное.

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Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы». Предметом рассмотрения будет совещание в июне 2016 года с участием сына Трампа, его зятя и российского адвоката.

До этого президент США заявлял, что расследование подтвердит отсутствие сговора между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже он назвал происходящее «охотой на ведьм».

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел с поста на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком.