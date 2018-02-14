Песков заподозрил американцев в одержимости

В Кремле сожалеют в связи с нежеланием США слышать слова Москвы о невмешательстве во внутренние дела Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 февраля.

Так Песков отреагировал на выступление директоров ЦРУ Майка Помпео, Агентства национальной безопасности Майка Роджерса и национальной разведки США Дэниэла Коутса, которые утвердительно ответили на вопрос о том, видели ли они попытки России повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

«Дело в том, что это похоже, при всем уважении к авторам таких заявлений, похоже на одержимость. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами», — сказал он.

7 февраля подозрения о намерении Москвы вмешаться в выборный процесс озвучил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он также отметил, что если Россия решит повлиять на американские выборы, то Вашингтону будет сложно это предотвратить.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает все обвинения.

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