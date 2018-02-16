В МИД России прокомментировали опубликованный в США список обвиняемых россиян

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова назвала абсурдом выдвинутые обвинения во вмешательстве в американские выборы против российских граждан и организаций. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала Захарова.

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список из 13 фамилий и трех организаций, которых обвиняют во вмешательстве в ход избирательного процесса в 2016 году. Главные обвинения выдвинуты против российского бизнесмена Евгения Пригожина и Агентства интернет-исследований.

При этом Евгений Пригожин с июня 2017 года уже находится под американскими санкциями. В США бизнесмена считают виновным во вмешательстве во внутренние дела Украины.

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