США введут санкции против российских олигархов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Предположительно, о запретительных мерах против «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов» будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

Материалы по теме Двойной удар: США нашли мишень для санкций В новый список попали 96 олигархов и все правительство России

Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.

В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек. При этом доклад не означал введение санкций. Помимо этого, ожидалось, что ведомство введет запрет на инвестиции в государственный долг России. Однако министр финансов США Стивен Мнучин позже пояснил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций «в отношении плохих персоналий и компаний, а не в отношении госдолга».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!