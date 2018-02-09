Избежавший санкций Кудрин рассказал о последствиях «кремлевского доклада»

Подготовленный американским Минфином «кремлевский доклад» уже влияет на работу российских компаний, полагает глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», — сказал он. Компании, чьи владельцы или главы попали в список, уже столкнулись с дополнительными мерами контроля со стороны западных банков и партнеров, отметил Кудрин.

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На фоне этого важно, какие правила будут установлены «внутри нашей страны», считает он. «Хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть», — добавил глава ЦСР.

Минфин США 30 января представил «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В перечне значатся 210 человек. Кудрин в список не вошел.

В то же время доклад никаких санкций не вводит, однако глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что они обязательно последуют.

Ожидалось, что американское финансовое ведомство введет запрет на инвестиции в государственный долг России, включая евробонды и облигации федерального займа, которые благодаря высокой доходности пользуются спросом у инвесторов. Позднее в Минфине сообщили об отказе делать это.

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