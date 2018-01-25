Испугавшийся санкций США бизнес ринулся скупать российский госдолг

Спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционе 24 января превысил предложение в 3,5 раза. Об этом сообщается в ежедневном обзоре Daily Focus Райффайзенбанка. Спрос составил 136 миллиардов рублей, притом что на продажу были выставлены бумаги на 40 миллиардов рублей.

В Райффайзенбанке отметили, что такого высокого спроса не было даже в период активной покупки бумаг нерезидентами. Неделей ранее объем заявок на то же самое предложение составил 98 миллиардов рублей.

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По мнению аналитиков банка, основными покупателями стали российские инвесторы, которые приобретают ОФЗ в том числе для защиты от персональных санкций. Вероятность новых ограничений для российских бизнесменов в Райффайзенбанке оценивают как высокую.

«Если так, то спрос на следующем аукционе (за день до объявления в США оценки влияния предполагаемых санкций), скорее всего, будет также высоким, поддержку окажет и поступление 150 миллиардов рублей от погашаемого на следующей неделе выпуска», — отмечается в обзоре.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Российские компании, в свою очередь, ведут закулисные переговоры с представителями американского политического класса с тем, чтобы избежать попадания в список.

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