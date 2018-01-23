Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны

Глава ВТБ Андрей Костин на полях Всемирного экономического форума в Давосе предупредил о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе. Об этом он сообщил 23 января в Давосе в интервью Financial Times. Также Костин считает, что новые экономические санкции со стороны США станут «объявлением войны».

«НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, и Россия будет отвечать тем же», — сказал Костин. Риск столкновения между Россией и Североатлантическим Альянсом возрастает, это выгодно только генералам и производителям вооружений, полагает он.

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По мнению президента ВТБ, в настоящее время отношения России и США хуже, чем во время холодной войны. В ближайшее время американский Минфин представит Конгрессу доклад о близких к президенту Владимиру Путину бизнесменах и госкомпаниях. Эти материалы могут стать поводом для введения в феврале новых антироссийских санкций.

Костин заявил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных персональных санкций. Но любые ограничительные меры против российских компаний «будут все равно что объявлением войны», подчеркнул он. «Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве», — сказал Костин.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце прошлого года. 17 января Киев заявил, что получит противотанковые комплексы Javelin американского производства в течение полугода.

В начале января в Минфине США отмечали, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями.

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