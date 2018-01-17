Названы сроки поставок на Украину американских комплексов Javelin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат противотанковые комплексы Javelin американского производства в течение полугода. Об этом УНИАН сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Он отметил, что общался на тему поставок Javelin Киеву со своими коллегами из других стран. «Они называют разные сроки — от 2 до 5-6 месяцев», — сообщил представитель ВСУ.

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Муженко уверен, что оружие не попадет в руки сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Для того чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь, соответственно, места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены», — сказал начальник украинского Генштаба, добавив, что комплексы никто не будет «передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою».

ВСУ начали подготовку расчетов 15 января. Военные должны на достаточном уровне овладеть английским языком, после чего некоторых из них отправят за границу для обучения по боевому применению комплексов.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

Источники ABC News отмечали, что на Украину отправят 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов, в том числе Javelin. Также Киев получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.

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