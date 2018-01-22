Microsoft испугалась санкций и ужесточила продажу софта в России

Официальные дистрибьюторы Microsoft в России — Merlion и RRC — ввели новые ограничения на продажу продукции компании для 200 российских фирм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уведомление дистрибьюторов.

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Решение было принято после утвержденного в ноябре 2017-го пакета санкций Вашингтона против Москвы, отмечает агентство.

В уведомлении Merlion от 29 ноября говорится, что заказы на программные продукты Microsoft для финансового сектора будут выполнены при подтверждении полной предоплаты. Для оборонной отрасли дистрибьютор требует гарантии оплаты в течение 30 дней с даты отгрузки лицензии, а для энергетического сегмента — в течение 60 дней.

RRC не уточнила, какие именно вводит ограничения. В Microsoft заявили: «Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами».

«Правительство США может оштрафовать за несоблюдение санкций на сумму 250 тысяч долларов или в двойном размере неправомерной сделки, в зависимости от того, что больше», — уточняет агентство. Если суд решит, что нарушение было преднамеренным, компании грозит штраф один миллион долларов, или 20 лет в тюрьме, или оба наказания.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, который ограничивает длительность сделок с предоставлением финансирования российским банкам и энергетическим компаниям под секторальными санкциями с 90 до 60 дней. Максимальный срок финансирования российских банков сокращается с 30 до 14 дней. Ограничительные меры вступили в силу 28 ноября.

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