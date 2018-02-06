Минфин США заявил о нежелании вводить санкции против госдолга России

Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении суверенного долга России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса, передает агентство Bloomberg.

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«Мы рассматриваем введение санкций в отношении плохих персоналий и компаний, а не в отношении госдолга», — пояснил он. Мнучин сослался на подготовленный его ведомством доклад, в котором отмечается, что введение рестриктивных мер в отношении госдолга может привести к крупным финансовым потрясениям за пределами России, нанеся ущерб мировым финансовым рынкам и бизнесу.

Ранее 6 февраля Bloomberg написало, что российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский доклад», начали сталкиваться с первыми проблемами. В частности, один из олигархов на условиях анонимности рассказал агентству, что не уверен, что сделка с иностранцами, которую он обсуждает уже несколько месяцев, будет доведена до завершения. Еще один представитель санкционного списка заявил, что его репутация в деловых кругах оказалась подпорчена.

Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В перечне значатся 210 человек. В то же время доклад никаких санкций не вводил. Тогда же ожидалось, что Минфин введет запрет на инвестиции в государственный долг России, включая евробонды и облигации федерального займа, которые благодаря высокой доходности пользуются спросом у инвесторов.

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