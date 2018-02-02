США испугались мирового кризиса из-за санкций против России

Министерство финансов США испугалось вводить санкции против российских государственных облигаций и иных финансовых инструментов из-за глобальных рисков — ведомство опасается, что эффект будет глобальным, и потери понесет не только Россия, но и весь мир. Об этом со ссылкой на пояснение американского Минфина сообщает Bloomberg.

«Учитывая размер российской экономики и ее интеграцию в мировой товарооборот и финансовые рынки, включая вовлеченность американских игроков, введение подобных ограничений может крайне негативно отразиться на мировой экономике, а пострадать от санкций могут инвесторы из США», — говорится в документе.

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Также Минфин признает, что санкции ударили бы по экономике России, увеличили нагрузку на банковскиий сектор страны и привели бы к ответным мерам со стороны Москвы. Важную роль в подобном заключении сыграли управляющие инвестиционными фондами, которые убедили ведомство, что новые санкции негативно отразятся на конкурентоспособности американского финансового сектора.

Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В перечне значатся 210 человек. В тоже время доклад никаких санкций не вводил. Тогда же ожидалось, что Минфин введет запрет на инвестиции в государственный долг России, включая евробонды и облигации федерального займа, которые благодаря высокой доходности пользуются спросом у инвесторов.

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