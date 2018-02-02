Госдеп США пригрозил новыми антироссийскими санкциями

США не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором. Об этом рассказала официальный представитель Госдепа Хезер Нойерт, пишет Washington Examiner.

По словам Нойерт, санкционный закон очень сложный и требует рассмотреть большое количество транзакций в оборонной сфере. «Это первый день (29 января), когда у нас появились возможности ввести санкции в рамках CAATSA, если мы определим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет окончания срока действия этих полномочий. Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день никоим образом не значит то, что мы не введем санкции в будущем», — заявила она.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» сделки с которыми могут быть введены санкции.

Как уточнила 29 января Хезер Нойерт, ограничения могут коснуться не только российские компании. По ее словам, санкции уже заставили иностранные правительства отказаться от покупки российского оружия на миллиарды долларов.

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