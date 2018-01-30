Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.

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Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.

Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев»,«Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и ряд иных.

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